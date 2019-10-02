İki aydır alınmayan molozlar isyan ettirdi

İzmir Bornova'da, Şehit Taha Carım Caddesi Evka 3 semtindeki boş alanda temizlenmeyen molozlar vatandaşları kızdırdı. Vatandaşlar iki aydır molozların temizlenmesini beklediklerini belirtti

İzmir Bornova'da, Şehit Taha Carım Caddesi Evka 3 semtindeki boş alanda temizlenmeyen molozlar vatandaşları kızdırdı. İki aydır molozların temizlenmesini beklediklerini belirten vatandaşlar, "Ücret ödememize rağmen molozlar temizlenmedi. Bornova Belediyesi bir kısmını topladı, büyük kısmını ise bıraktı. Yetkililere kaç kez durumu bildirmemize rağmen temizledik diyorlar. Zabıta da 'gelip ceza yazacağız' diyor. Birbirlerinden de haberleri yok. Arada biz zor durumda kalıyoruz. Hala çuval çuval atık var. Belediye en kısa sürede gerekeni yapmalı ve burayı temizlemeli" dedi.