İzmir su kesintisi 2 Ekim! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı. İZSU'nun paylaşımına göre İzmir'de bugün birkaç ilçede su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? İşte 2 Ekim Çarşamba İzmir su kesintisi duyurusu...

İzmir'de su kesintileri yaşanıyor. İzmirlilerin suların ne zaman geleceğini ve su kesintilerinin hangi ilçeleri etkilediğini merak ediyor. İZSU'nun duyurusuna göre bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İşte 2 Ekim Çarşamba su kesintisi ile ilgili merak edilenler... BERGAMA - TURABEY

02.10.2019 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. DİKİLİ - ÇANDARLI

02.10.2019 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. KARŞIYAKA - BOSTANLI

02.10.2019 saat 08:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.