  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir su kesintisi 2 Ekim! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

su kesintisi 2 Ekim! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi 2 Ekim! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

02.10.2019, 10:29

'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı. İZSU'nun paylaşımına göre İzmir'de bugün birkaç ilçede su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? İşte 2 Ekim Çarşamba duyurusu...

İzmir'de su kesintileri yaşanıyor. İzmirlilerin suların ne zaman geleceğini ve su kesintilerinin hangi ilçeleri etkilediğini merak ediyor. İZSU'nun duyurusuna göre bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İşte 2 Ekim Çarşamba su kesintisi ile ilgili merak edilenler...

BERGAMA - TURABEY
02.10.2019 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ - ÇANDARLI
02.10.2019 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA - BOSTANLI
02.10.2019 saat 08:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir su kesintisi 2 Ekim! İzmir'de sular ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN