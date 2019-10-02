İzmir’e deprem uyarısı

İstanbul'daki depremin etkileri sürerken, gözler tarih boyunca depremlerle sarsılmış İzmir’e çevrildi. Deprem uzmanları, “İzmir’in Karşıyaka, Çiğli ve Bayraklı ilçeleri büyük bir risk altında” uyarısında bulundu

İstanbul'un Silivri açıklarındaki 5.8 büyüklüğündeki depremin etkileri devam ederken, gözler tarih boyunca birçok depremle sarsılmış İzmir'e çevrildi. Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, İstanbul'da bir fay hattı varken, İzmir'de 13 ayrı fay hattının olduğunu ve bunların 7.0 büyüklüğünde deprem üretebileceğini söyledi. Murathan özellikle İzmir'in kıyıyla bağlantılı güncel alüvyonlar üzerinde kurulan Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı ve Menemen gibi ilçelerinin risk altında olduğunu ve depreme karşı tedbirlerin şimdiden alınması gerektiğini söyledi.



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Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir de İzmir'deki fay hatların büyük çoğunluğunun yerleşim merkezlerinin altından geçtiğine dikkat çekti. Sözbilir, "Şu anda İzmir çevresinde 6 ve 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek faylarımız var. Dolayısıyla İzmir için yeni bir 'Deprem Master Planı' hazırlanması şart. Şu an 260'ın üzerinde deprem toplanma alanı var ama bunların büyük bir çoğunluğu olmaması gereken yerlerde" diye konuştu. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Uluğ ise, "Tarihte İzmir'de 7 ve üzerinde depremler olmuş ve bundan sonra da olabilir. İzmir de İstanbul gibi bir deprem tehlikesi altında" dedi. Uluğ, "İstanbul veya İzmir'de şu gün ya da şu yıl büyük deprem olabileceği yönünde bir zaman aralığı vermemiz mümkün değil. Deprem doğanın içerisindeki bir sır ama bu doğa olayına her zaman hazırlıklı olmamız lazım. Yapılacak tek şey konutların, binaların depreme hazırlıklı olup olmadığının araştırılması" dedi.



İSTANBUL İÇİN İKİ FARKLI GÖRÜŞ



İstanbul'da son günlerde yaşanan depremler ise 'Acaba büyük bir depremin habercisi mi?' tartışmalarını da beraberinde getirdi. İstanbul'da tek bir uzunlukta fay hattının olmadığını kaydeden Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, iddia edildiği gibi İstanbul'da gerçekleşen depremlerin, büyük depremin habercisi olmadığını net dille ifade etti. Üşümezsoy, 8 şiddetinde bir depremin İstanbul'da beklenmediğini vurguladı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise, "Şu anda bilim dünyası iki farklı görüşü destekleyen veriler içeriyor. İstanbul'daki deprem tehlikesi ortadan kalkmış değil. Çünkü kırılması gereken parçaların kırılma süreci tamamlanmış değil. 253 yıldır kırılmadıkları ve kırılma zamanı geçtiği için bilim insanları artık burada yakın bir gelecekte deprem bekliyor" dedi.



MAĞAZALARDA ÇADIR KALMADI



İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası paniğe kapılan vatandaş deprem çantası hazırlıklarına başlayınca e-ticaret sitelerindeki alışverişlerini fiziki mağazalara da yöneltti. Vatandaş, cadde dükkanları ve AVM mağazalarındaki çadır, düdük, fener, sıcak ve soğuk su matlarıyla polar battaniye stoklarını eritti. Özellikle spor malzemelerinin satıldığı mağazalarda stoklar eridi.



İSTANBUL'DA ÜÇ FAKÜLTE BİNASI İÇİN TAHLİYE KARARI



İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin deprem ön hasar tespit çalışmalarıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, "Binalarda önemli yapısal hasar bulunduğu tespit edilmiş ve binaların tahliyesine karar verilmiştir" denildi.