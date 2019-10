‘Modelimiz, yaparak ve yaşayarak eğitim’

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, “Öğrencilerimizin okurken alanlarıyla ilgili iş yerlerinde deneyim kazanmaları önceliğimiz. Teorik eğitimin pratik ile hayata geçmesi için kurumlarla işbirliği yapıyoruz” dedi

Ege'nin bilim yuvaları olan üniversiteleri mercek altına aldığımız yazı dizisinde bugün, İzmir'in başarı grafiğiyle dikkat çeken Yaşar Üniversitesi'ni tanıtacağız. Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı tarafından 2001'de kurulan ve Avrupa Üniversiteler Birliği üyesi olan Yaşar Üniversitesi, Avrupa Komisyonu tarafından '2010 Erasmus Başarı Öyküsü' ödülüne layık görüldü. Hazırlık yabancı dil eğitiminde Türkiye'nin ilk CEA akredite yükseköğretim kurumu Yaşar Üniversitesi, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi çerçevesinde dünya çapında birçok üniversiteyle işbirliği içinde faaliyetini sürdürüyor. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, eğitim metotlarının yaparak ve yaşayarak öğretme üzerine kurulduğunu söyleyerek, "Öğrencilerimizin okurken alanlarıyla ilgili kurumlarda deneyim kazanmaları ve mesleklerini icra faaliyetlerinde bulunmaları önceliğimiz. Teorik eğitimin pratik ile hayata geçmesini önemsiyoruz" dedi.





- YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİ ALABİLİR MİYİZ?

Yaşar Üniversitesi 2002-2003 akademik yılında eğitime başladı. 2019 yılı itibariyle bünyesinde 9 fakülte, 4 yüksek okul, 2 enstitü, 6 araştırma ve inovasyon merkezine sahiptir. Yaşar Üniversitesi; bilim, sanat ve tasarım kültürünü benimseyen, yerel ve küresel anlamda toplumun gelişmesine katkıda bulunan eğitim, araştırma ve hizmet üretmeyi amaçlayan bir üniversitedir.



'SINIFLA SINIRLI KALMAYIN'



- YENI ÜNİVERSİTELİ OLANLARA NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Yaşar Üniversitesi, modern eğitim teknolojileriyle öğrencilerimize akademik desteği en üst seviyede sağlıyor. Öğrencilerimizden mezun oldukları güne kadar sunduğumuz imkanlardan en verimli şekilde yararlanmalarını öneririm. Bizim amacımız dünyanın ne kadar ileri gitmekte olduğunun bilincinde, bilgi ve beceriyle donanmış öğrenciler yetiştirmek. Günümüzde rekabet ortamı öğrenciler ve mezunlar için değişiyor. Koşullar çok keskin. Bu nesil dünyadaki herkesle yarışmak zorunda. Sahip olduğumuz teknoloji kendini geliştirmek isteyene sonsuz imkanlar sunuyor. Öğrencilerimiz sınıflarla, laboratuvarla sınırlı kalmamalı. Burada büyük bir hazine var. Öğrencilerimiz için fiziksel olarak kitaba erişmek çok önemli. Kütüphaneden etkin şekilde faydalansınlar. Üniversiteleri bir araç olarak görmeleri gerekir.



'TEORİK VE PRATİK BİR ARADA'



- YAŞAR ÜNİVERSİTESİ'Nİ FARKLI KILAN NEDİR?

Yaşar Üniversitesi'ni diğerlerinden farklı kılan, stratejik planlamaya sahip olmasıdır. Bizim stratejik planımız üç önemli ana sacayağından oluşmakta. İlki; çok iyi bir eğitim veren, aynı zamanda araştırma faaliyetleri yürüten bir yükseköğretim kurumu olmamız. Bizim öncelikli amacımız ve topluma karşı sorumluluğumuz budur. Ben rektör olarak o kaliteli eğitimin verildiğinden emin olmak zorundayım. Kaliteli eğitim şöyle veriliyor; mutlaka çağdaş müfredatlar olması gerekir. Bunun için söz konusu eğitim programını yönetecek akademik kadronun yetkin olmasını sağlıyoruz. İkinci sacayağı ise bu eğitim programlarının yürütüleceği fiziki mekanları sağlamaktır. Üçüncü sacayağı da, ki bizim için en önemlisi, yaşayarak öğretme yöntemidir. 'Yaparak ve yaşayarak öğretme' üzerine kurulu bir modelimiz var. Bunun için de kurumlarla anlaşmalar yaparız. Öğrencilerimizin alanlarıyla ilgili deneyim kazanmaları ve mesleklerini icra etmeleri için kurumları ayarlarız. Teorik eğitimin pratik ile buluşmasını önemsiyoruz. Gerçek hayat, mühendislik okuyan bir öğrencimizin mühendislik fonksiyonunu sürdüren bir şirkette staj yapmasıyla başlıyor. Bunun yanı sıra toplumla iç içe olduğu için üniversitelerin topluma katkısı olması gerekir. Biz buna toplumla iç içelik diyoruz. Her öğrencimizin aldığı sosyal sorumluluk dersimiz var. Ders kapsamında yaptıkları sosyal sorumluluk projesinde topluma hizmet, yaşlı bakımı, hasta bakımı, temizlik, fidan dikmek ve hayvanları beslemek olabiliyor. Her yıl 1500 öğrencimiz bu projelerde çalışıyor. Bununla ilgili bir birim kurdum. 'Kampüste iyilik var' sloganıyla başladığımız proje 'İzmir'de iyilik var' isminde dev bir projeye dönüştü. Araştırma yapmadan bilim ne gelişir ne yayılır. Benim hocalarım sadece ders vermez, kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili araştırma yapar, araştırma yapmak da ben yaptım bitti demekle olmuyor, bunları dünyada kabul görmüş saygın dergilerde yayınlatmaları gerekir. Ben bunun için her zaman kendilerini teşvik ediyorum



'20 FARKLI ÜLKEDE ÇALIŞAN MEZUNUMUZ VAR'



- MEZUN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞINIZ DESTEKLER NELERDİR?

Yaşar Üniversitesi'nden mezun olan öğrencilerimiz ailemizde olmaya devam ediyor. Mezunlarımızı çok yakından takip ediyoruz. Kariyer yönlendirme ve işe yerleştirmeye yönelik birimimiz var. Eskiden mezunu takip etmek kolay değildi. Hatta e-posta öncesi çok zordu. Sosyal platformlar sayesinde mezunlarımızın yüzde 90'ının güncel bilgilerine sahip oluyoruz. Mezunlarımızın yüzde kaçı işe yerleşti gibi istatistikleri tutuyoruz. Mezunlarınız başarılıysa siz de başarılısınızdır. Göreve geldikten sonra başlattığım mezun buluşması adı altında her yıl Eylül ayında bir araya geliyoruz. Mezunlarımızın hangi şirketlerde çalıştığını toplayıp onlardan kolaj yaparak dergiye koyuyoruz. Linkedin sayesinde dünyada 20 değişik ülkede Yaşar mezunu çalışanı takip ediyoruz. Mezunlar bir üniversitenin en önemli dışa dönük yüzüdür. Her zaman destek olmaya devam ediyoruz.



ULUSLARARASI BAŞARILARI



- Yaşar Üniversitesi Avrupa Üniversiteler Birliği üyesidir.

- Avrupa Komisyonu tarafından '2010 Erasmus Başarı Öyküsü' ödülüne layık görüldü.

- Avrupa komisyonu tarafından 2011 yılında Diploma Eki Etiketi, 2012 yılında da AKTS ile ödüllendirildi.

- Hazırlık yabancı dil eğitimi alanında Türkiye'nin ilk CEA akredite yükseköğretim kurumudur.

- Yaşar Üniversitesi Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladı.

- 58 ülkede 602 yabancı üniversiteyle işbirliği bulunuyor, 256 yabancı öğrenci üniversitede eğitim alıyor. Ayrıca Yaşar Üniversitesi'nin, Erasmus Programları desteğiyle 30'a yakın farklı AB ülkesinde, birçok üniversitede işbirliği ve değişim anlaşması bulunuyor.

ISEP Uluslararası Öğrenci Değişim Programı kapsamında dünya çapında 250'den fazla üniversite ile lisans ve yüksek lisans düzeyinde değişim anlaşmaları bulunuyor.



