Ayağına değil sırtına ateş etmiş

İzmir'de tanınmış semazen ustası Hasan Muçay'ın oğlu Ahmet Serkan Muçay'ı (42) 13 Şubat akşamı gece kulübünde silahla öldüren ve müebbet hapis cezası ile yargılanan tutuklu sanık, "Kendimi korumak için ayağına ateş ettim" dedi

İzmir'de tanınmış semazen ustası Hasan Muçay'ın oğlu Ahmet Serkan Muçay'ı (42) 13 Şubat akşamı gece kulübünde silahla öldüren ve müebbet hapis cezası ile yargılanan tutuklu sanık Volkan Konyalı, "O gece mekana eğlenmek için gittim. Çıkan tartışmada kendimi korumak için ayağına ateş ettim" dedi.

Sanığın talihsiz adamı ayağına ateş etmediğini, direkt hedef alarak sırtından vurduğunu aktaran avukatları Tolga Turgut ile Ercan Dönmez ise sanık Volkan Konyalı'nın mekanda gayriresmi korumalık yaptığını, gece kulübü çalışanlarının da bu nedenle sanık ve eğlence mekanına zarar gelmeyecek şekilde ifade verdiklerini öne sürdü. Hakim sanık Volkan Konyalı'nın tutukluluk halinin devamına, Muçay'ın avukatlarının getireceği tanıkların bir dahaki duruşmaya hazır edilmesine karar verdi.

METİN BURMALI