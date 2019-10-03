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'nde 9 ayda 36 bin 600 kaçak göçmen yakalandı

Ege Denizi'nde 9 ayda 36 bin 600 kaçak göçmen yakalandı

03.10.2019, 09:04

'ndeki illerden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 36 bin 600 kaçak göçmen, bu yılın ilk 9 aylık döneminde ekiplerince yakalandı.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi'nde düzensiz göçle mücadele faaliyetlerine yönelik 1 Ocak ile 27 Eylül 2019 arasındaki 'Düzensiz Göç İstatistikleri Raporu'nu yayınladı. Bu yılın ilk 9 aylık döneminde, 36 bin 600 kaçak göçmenin yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışırken yakalandığı açıklandı. Kaçak geçişisin en yoğun olduğu zaman ise mayıs ve ekim ayları olarak öne çıktı. Geçişler sırasında 29 mültecinin öldüğü, 51 organizatörün ise yakalandığı belirtildi. Düzensiz göç faaliyetlerinin ise genellikle İzmir'in Dikili ve Çeşme, Muğla'nın Bodrum ve Datça, Aydın'nın Kuşadası ve Didim ilçeleri ve Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yoğunlaştığı görüldü. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi için 2 arama kurtarma gemisi, 37 Sahil Güvenlik botunun yaklaşık 2 bin saat seyir yaptığı, 13 helikopterin de görev yaptığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre; 2018 yılında düzensiz göç olay sayısının 656 olduğu, 25 bin 398 mültecinin ve 61 organizatörün yakalandığı açıklandı. 65 kişinin denizlerde yaşamını yitirdiği belirtildi. Bu yıl, kaçış girişimi ve mülteci sayısı yüzde 10 artarken, ölümlerde azalma görüldü.
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