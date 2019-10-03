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Mendereslilerin isyanı

Mendereslilerin ESHOT isyanı
Giriş Tarihi: 3.10.2019

'in Menderes ilçesinde İzban aktarma hattı olan 804 nolu hattın geç hareket etmesi ve sefer sayısının az olması vatandaşları isyan ettirdi. Vatandaşlar her gün dakikalarca otobüs beklediklerini belirtti

İzmir'in Menderes ilçesinde İzban aktarma hattı olan 804 nolu hattın geç hareket etmesi ve sefer sayısının az olması vatandaşları isyan ettirdi. Her gün dakikalarca otobüs beklediklerini belirten vatandaşlar, "Otobüsün 20-25 dakikada bir geçmesi sebebiyle işe gidip gelirken çok zorluk yaşıyoruz. İşlerimizden olabiliriz. Konuyu ESHOT'a defalarca mail ile bildirmemize rağmen ilgilenmediler. Hareket yerlerinde sürekli tartışma çıkıyor. Şoför ve hareket memurları, 'çok istiyorsanız taksi tutun' diye dalga geçiyorlar. Sorunun çözümü için 804 nolu hattın ring seferleri yapmasını istiyoruz. Menderes halkı olarak bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

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