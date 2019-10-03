Yangından kurtarılan üzümler toplanıyor

İzmir'in Menderes ilçesinde, büyük bir alana zarar veren orman yangınının yaraları sarılmaya çalışılırken, alevlerden etkilenmeyen bağlarda üzüm hasadı başladı

İzmir'de, Karabağlar'a bağlı Tırazlı Mahallesi yakınlarında 18 Ağustos'ta çıkan ve Menderes ile Seferihisar'ın kırsal mahallelerine kadar ulaşan orman yangını, büyük bir alanı kül etti. Yangın tarım arazilerine, üzüm bağlarına ve meyve bahçelerine de zarar verdi. Menderes'in kırsal Efemçukuru Mahallesi'nde de yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor.



GELENEKSEL ÜRETİM



Diğer yandan ateşin ulaşmadığı bağlarda üzüm hasadına devam ediliyor. Efemçukuru'ndaki yaklaşık 7 bin dönüm arazide, 2 bin ton sofralık üzüm yetiştirildiğini söyleyen Efemçukuru Mahallesi Muhtarı Kazım Karakuş, üzümün kalitesinden memnun olduklarını dile getirdi. Eğimli arazilerde geleneksel üretim yapıldığını anlatan Karakuş, "Arazilerimize traktör dahi girmiyor. Üzümlerimiz Efemçukuru'ndan İstanbul hallerine gider. Bu ürünün çubuğu bize Fransa ve İtalya'dan geldi. Oradaki yöneticiler mahsullerimizi alınca bize teşekkür yazısı yazdı. 'Bu zor şartlarda bizim genimizi bu kadar geliştirerek kaliteli üzüm üretmişsiniz' diye bize teşekkür ettiler" dedi. Efemçukuru üzümünün tamamen organik olduğunu kaydeden Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli de yeni pazarlar aradıklarını söyledi. Orman yangını nedeniyle Efemçukuru, Çatalca, Yeniköy ve Kuyucak'ta 200'den fazla üreticinin mağdur olduğunu anlatan Telli, "Orman yangınlarıyla mücadele için orman sahalarına köylülerden bekçi yerleştirilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.