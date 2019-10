Yenilik ve deneyimi birleştiren üniversite

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, “Bizim en önemli özelliğimiz iki kelime ile tanımlanabilir: Yenilik ve deneyim. İlk bakışta birbirine zıt gibi duran bu iki kelime, tam olarak bizi tanımlıyor” ifadelerini kullandı

NİDA ALADAĞ/ EGE'NİN BİLİM YUVALARI (3)

Bilgiyi üreten, kullanan, paylaşan ve temalarla farklılaşan öncü bir üniversite olmak amacıyla 2010 yılında yola çıkan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, kurulduğu günden beri birçok başarılı çalışmaya imza attı. 14 bin 238 öğrenciye ve 897 akademik personele sahip olan üniversite, ismini 17. yüzyıl Osmanlı bilim insanı Kâtip Çelebi'den aldı. Toplam 12 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, ve 8 merkezin bulunduğu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Yeni Asır'a üniversite bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Yeni akademik yıl başladı. Kayıt dönemi sizin için nasıl geçti?

Üniversitemiz 2010 yılında kurulmuş bir üniversite ve bu yıl 10. yılımızı kutlamaya hazırlanıyoruz. Bu haliyle bizim için anlamlı ve farklı bir akademik yıl başlıyor. Bunun ilk adımı, yerleştirme sonuçlarının açıklanması ve akabinde de kayıtların başlamasıydı. Sonuçlar açıklandıktan sonra üniversitelerin ilk baktığı şey, doluluk oranıdır. Biz de bu yıl yüzde 99.9 doluluk oranına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca uluslararası öğrencilerin de kayıtlarını tamamladık. Bu yıl 10 binin üzerinde başvuru aldık ve yapılan değerlendirmeler sonrasında 40 farklı ülkeden öğrencimiz olacak. Genç bir üniversite için hem tam doluluk oranına ulaşmak hem de yabancı ülkelerden rağbet görmek bizim için oldukça önemliydi.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi'ni farklı kılan nedir?

Üniversitemiz nicelikten ziyade niteliğe odaklı bir anlayışla insanlığın refahını arttırmayı ve belirlediği temalar altındaki sorunları çözmeyi öncelemiştir. Bu çerçevede bizim amacımız, ülkenin stratejik hedeflerine katkı veren, ülkesi ve milleti için sorumluluk almaktan çekinmeyen, düşünen ve analiz edebilen bireyler yetiştirmektir. Bizim farkımız; çok dinamik bir kadroya sahip olmamız ve öğrenciyi odağa alan eğitim anlayışımız diyebilirim. İzmir gibi güzel bir şehirde fiziksel yapılanmasını tamamlamış, öğrenci ile yakın ilişki içinde, yaşamın içerisinde ve uygulayarak öğrenme imkânına sahip bir eğitim kurumuyuz.





Eğitimde önceliğiniz nedir?

Altını çizerek belirtmeliyim ki; bizim her zaman ilk önceliğimiz öğrencilerimiz. Onların en iyi biçimde yetişmesi için sürekli çalışan bir kadroya sahibiz. Yeni, yenilikçi, bölgesiyle ve ülkesiyle barışık, sanayi, sivil toplum ve sosyal yapı ile yakın işbirliği içinde bir akademik yaşam olanağı sunuyoruz. Problemlerden şikâyet eden değil; sorunları çözen, sorumluluk almaktan korkmayan, ülkesi için elini taşın altına koymayı amaçlayan, insanlığa hizmetin en erdemli haslet olduğunu bilen gençlerin yetişmesine yönelik adımları atıyoruz. Bizim en önemli özelliğimiz iki kelime ile tanımlanabilir. "Yenilik" ve "deneyim". İlk bakışta birbiri ile zıt gibi duran bu iki kelime bizi tam olarak tanımlıyor.



İzmir'deki STK'lar ve özel sektöre yönelik çalışmalarınız nelerdir?

Stratejik planımıza da bağlı olarak önümüzdeki dönemde, Üniversitemizin de katkısıyla, İzmir' deki STK lar, üniversiteler ve özel sektör ile bir yerli dijital dönüşüm platformu oluşturulması konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Mevcut altyapılarımızı yeterli ve bu yapıyı etkin bir şekilde kullanarak yerli ve milli teknolojiler geliştirme çalışmalarını başlattık. Bu altyapı çalışmalarında farklı bir yol izleyerek ayrı disiplinleri bir araya getirerek sinerji oluşturma becerisini ön plana çıkardık. Salt mühendislik mantığının dışına çıkarak; sağlık, işletme ve sosyal bilimler alanlarını birleştirerek yaratıcılığın ve girişimin gerçekleştirilebilme olasılığının artırılmasını sağladık.



'ZAMANDAN ÖĞRENMEYİN'



Hocam, siz de bir zamanlar öğrenciydiniz. Bugün ile kıyasladığınızda neler söylemek istersiniz?

Bizim öğrencilik yıllarımız bugünlere kıyasla daha zor bir dönemdi. Marmara Üniversitesi'nde öğrenciydim ve Gebze'den gidip geliyordum. Gidiş-dönüş 6 araç ile okula gidebiliyordum ve yakınlarımın yanında kalıyordum. Şimdi koşulların geldiği noktayı bizim öğrenci otoparklarımızda yer olmamasından anlayabilirsiniz. Anlamadığımız bir konuda hocamızdan bire bir ders almak gibi olanağımız vardı. Böyle çok ders yaptığımızı hatırlıyorum. Hayatın içine daha çabuk atılabiliyorduk. Teknoloji açısından bugünün imkânları yoktu ama birebir güçlü iletişimimiz vardı. Yanılıyor olabilirim ama şimdi öğrencilerimizi maalesef bu araçların sanki tutsağı olmuş gibi görüyorum. Biz kitaplardan ve hocalarımızdan öğreniyorduk. Şimdi internetten ve Google'dan öğrenme zamanı. Hayatı da sanki biraz sanal öğreniyorlar. Gerçeği ile yüzleştiklerinde sorun ortaya çıkıyor. Benjamin Franklin'den alıntıyla "zamanın büyük bir öğretmen olduğu" kesin ama zamandan öğrenen öğrenci, kötü bir öğrenci oluyor.



"KENDİNE HEDEF KOYAN İNSAN BAŞARILI OLUR"



Başarılı bir kariyer inşası için gençlere ne önerirsiniz?

Benim en büyük hedefim, fikri ve vicdani açıdan özgür bireyler yetiştiren bir eğitim kurumu olmaktır. Öğrencilerimize; kendilerini risk almaktan kaçmayan, girişimci ruha erişmeyi hedefleyen ve eleştirel düşünebilen bireyler olarak yetiştirmeye çalışmalarını tavsiye ederim. Böyle olduğunda hem mesleki başarıya erişme imkânını yakalarlar hem de hayatta muvaffak olurlar. Ayrıca onlara düşünmelerini tavsiye ediyorum. Her konuda söylenene inanmak yerine en az iki boyutuyla düşünmelerini öğütlüyorum. Ben, bir gün "kansere çare buldu" haberine konu hekimin İKÇÜ'den mezun olduğuna, insanlık için önemli bir buluşun mucidinin İKÇÜ'de yetiştiğine şahit olacağımıza inanıyorum. Onlar da kendilerine bu hedefleri koysunlar istiyorum. Yani önce hayal etsinler, büyük düşünsünler! Başarı hayal ile başlar.



BAŞARILARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR



- Dünyanın en iyi 200'ü listesinde birçok köklü üniversiteyi geride bırakan İKÇÜ'nün Diş Hekimliği Fakültesi 157. sıraya yerleşti.

- Devlet üniversitelerinde öğretim elemanına düşen yayın sayısı sıralamasında 2016 yılında 24'üncü sırada iken, 2017 yılında 11'inci sıraya yükseldi.

- 2018-2019 akademik yılında, 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler genel sıralamasında 86 üniversite arasında 3. sırayı alarak büyük bir başarıya daha imza attı.

- İKÇÜ, geliştirmiş olduğu yazılımlarla çok sayıda üniversite ve kamu kurumunun elektronik uygulamalarının çözüm ortağı konumunda.

- İKÇÜ'de hedef; fen, sağlık ve sosyal beşeri bilimlerin farklı alanlarında 'Dijitalleşme' ve 'Endüstri 4.0' ile 'çok disiplinli çalışmalar' kapsamında farklılaşmak.

