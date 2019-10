‘A plus’ üniversite

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın (ÜniAr) 123 devlet ve 65 vakıf üniversitesi öğrencisi üzerinde gerçekleştirdiği memnuniyet araştırmasında “A Plus” unvanını almanın haklı gururunu yaşıyor

Bünyesine kattığı öğrenci sayısı her yıl artan İzmir Ekonomi Üniversitesi mezunları, Japonya'dan Moğolistan'a, Singapur'dan Norveç'e dünyanın birçok ülkesinde başarılı çalışmalara imza atıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, "Üniversitemiz bu yıl da çok başarılı bir tercih dönemi yaşadı. Bünyemize kattığımız öğrenci sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 16 arttı ve Ege Bölgesi'nin en çok tercih edilen vakıf üniversitesi olduk. Son yılların en büyük yükselişini gerçekleştirdik" diyor. Prof. Dr. Aşkar, Yeni Asır'ın sorularını şöyle yanıtladı:





İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni diğer üniversiteler arasından farklı kılan nedir?

Akademik kadromuzla, öğrencilerimizle, idari personelimizle birlikte üniversitemizde evrensel eğitim değerlerini uyguluyoruz. Öğrencilerimizin eğitimlerinin yanı sıra onlara girişimci bir ruh kazandırmak için çabalıyoruz. Üniversitemiz bünyesinde 8 fakülte ve 35 bölümde lisans, 2 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulunda 28 önlisans, 30 yüksek lisans ve 6 doktora programı eğitimi veriyoruz. Üniversitemiz, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı'nın (ÜniAr) 123 devlet ve 65 vakıf üniversitesi öğrencisi üzerinde gerçekleştirdiği memnuniyet araştırmasında "A Plus" unvanını aldı. Araştırma sonucunda üniversitemiz, öğrenim deneyiminin tatminkarlığı, yerleşke ve yaşamının doyuruculuğu, kişisel gelişim ve kariyer desteği alanlarında, en üst derece puanı olan "A artı" ile değerlendirildi.



Kampüsİzmir hakkında bilgi verir misiniz? İzmir ve İzmir Ekonomi Üniversitesi bütünleşiyor. Nasıl bir süreç izlenecek. Bütünleşme nasıl olacak?

Kampüsİzmir, Türkiye'de üniversite ve şehir bütünleşmesinin ilk modeli. İzmir'i, İzmir'deki yüksek teknoloji üslerini, lojistik ve ihracat merkezlerini, nitelikli firmaları kampüsümüz olarak görüyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz derslerine devam ederken, bir yandan da İzmir'in lojistik merkezlerinde, yüksek teknoloji bölgelerinde, fabrikalarında, hastanelerinde, devlet hizmet birimlerinde staj yapma, belirli zamanlı çalışma olanağı bulacak. Öğrencilerimiz, eğitimlerine devam ederken, iş dünyasının da bir parçası olacak. Eğitim süreleri boyunca garantili staj imkanına da sahip olacak öğrencilerimiz, edindikleri tecrübe ve çevre ile de bir adım öne geçecek. Ayrıca, üniversite olarak ürettiklerimizle İzmir'in sanatına, mutfağına, sanayisine ve ekonomisine de büyük katkı sağlamış olacağız.



Mezunlarınız iş bulma konusunda sıkıntı çekiyor mu?

İlk mezun verdiğimiz 2003 yılından bu yana, yaklaşık 16 bin 500 öğrencimiz iş yaşamına atıldı. Bir işte çalışmanın yanı sıra yurt dışında çalışan ya da kendi işini kuran gençlerimizin sayısı da çok fazla. Japonya'dan Moğolistan'a, Singapur'dan Norveç'e dek onlarca farklı ülkede mezunumuz bulunuyor. Kendi işini kuran bine yakın mezunumuz var. Mezunlarımızın işe giriş oranı yüzde 85 seviyelerinde.





HER ADIMDA BAŞARI HİKAYESİ YAZIYOR



- İzmir Ekonomi Üniversitesi, Doğu Avrupa ve Orta Asya'daki 2 bin 938 üniversite içinde akademisyenlerinin makalelerine en çok atıfta bulunulan 76. akademik eğitim kurumu oldu.



- Uluslararası derecelendirme kuruluşu QS University Ranking tarafından 2018 yılı bölgesel sıralamasında İEÜ, öğretim görevlisi başına düşen öğrenci sayısında da 104. sıraya yükseldi.



- Eğitim dili İngilizce olan İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin akıllı sınıflarla donattığı Yabancı Diller Yüksekokulu, "Sign of The City Awards 2017" yarışmasında "En İyi Eğitim Binası" ödülünü aldı.



- İzmir Ekonomi Üniversitesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından buluşların, Ar-Ge çalışmalarının katma değere dönüştürülmesi için yetkilendirildi. TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman Birimi kuruldu.



- TÜBİTAK'ın "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2017" listesinde İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) 22. sırada yer aldı



- İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ile dünyanın en büyük parçacık fiziği araştırma laboratuvarı CERN Geleceğin Dairesel Çarpıştırıcısı (FCC) çalışma grubu arasında mutabakat metni imzalandı. İEÜ böylece çalışmalara katkı sunan 34 ülkeden 129 kurum arasına girdi.

