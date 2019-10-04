İzmir'de su kesintisi 4 Ekim! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından araştırılıyor. İZSU 4 Ekim Cuma tarihli İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. Duyuruya göre İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçede sular kesik? İşte 4 Ekim Cuma İzmir su kesintisi detayları...

İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İzmirliler su kesintileri ile ilgili detayları merak ediyor. İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları İzmirliler tarafından araştırılıyor. İşte 4 Ekim Cuma İzmir su kesintisi duyurusu... İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? ALİAĞA SİTELER

04.10.2019 saat 09:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. BORNOVA GÖKDERE

04.10.2019 saat 09:05 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır. BORNOVA YEŞİLÇAM

04.10.2019 saat 10:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. BUCA YEŞİLBAĞLAR

04.10.2019 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. BUCA HÜRRİYET

04.10.2019 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.