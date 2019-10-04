Klarnetinin dayanıklılığını, otomobille üzerinden geçerek test etti

İzmirli klarnet üreticisi Aydan Akıneri, Finlandiya'dan Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra kurduğu atölyede imal ettiği klarnetleri Japonya ve İsrail ile bazı Orta Doğu, Balkan ve Avrupa ülkelerine ihraç ediyor. Klarnetlerinin çok dayanıklı olduğunu belirten Akıneri, bunu ispatlamak için otomobiliyle entrümanın gövdesinin üzerinden geçti.

İzmir'de yaşayan ve Bando Mızıka Astsubay Okulu'dan mezun olan Aydan Akıneri, 4 yıllık askerlik hayatının ardından Finlandiya'ya yerleşti. Bu ülkedeki filarmoni orkestralarında fagot çalmaya başlayan Akıneri, bir gün bozulan entrümanını tamir ettirecek yer bulamayınca bu işi yapmaya karar verdi.