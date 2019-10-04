  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Meteoroloji'den 4 il için sağanak uyarısı

'den 4 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den 4 il için sağanak uyarısı

04.10.2019, 13:21

, Aydın ve çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, akşam saatlerinden yarın sabaha kadar Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Havran) kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ve yetkililerin, yağış nedeniyle oluşabilecek kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, hortum ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

AA



haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Meteoroloji'den 4 il için sağanak uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN