Picasso kuyruğu

İzmir'de dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserlerinin yer aldığı sergi sanatseverlerden ilgi görüyor. ARKAS Sanat Merkezi'nde açılan 'Picasso: Gösteri Sanatı' sergisini ilk 2 haftasında 20 bin kişi ziyaret etti.

ARKAS Sanat Merkezi'nde açılan 'Picasso: Gösteri Sanatı' sergisini ilk 2 haftasında 20 bin kişi ziyaret etti. Picasso'nun gösteri sanatına olan tutkusu çerçevesinde kurgulanan sergide çok yönlü kişiliğiyle farklı bir Picasso tanıtılıyor. "Picasso" projesi kapsamında düzenlenen sergiler serisinde Türkiye'yi, Arkas Sanat Merkezi "Picasso: Gösteri Sanatı" ile temsil ediyor. Sergide Picasso'nun pek çok önemli tablosu, tasarladığı kostümler, eskizler, heykeller yer alıyor. Pazartesi hariç her gün açık olan Arkas Sanat Merkezi perşembe günleri 20.00'ye kadar, diğer günler 10.00- 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Ücretsiz olan sergi 5 Ocak'ta sona erecek.