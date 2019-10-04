  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Picasso kuyruğu

Picasso kuyruğu

Picasso kuyruğu
Giriş Tarihi: 4.10.2019

'de dünyaca ünlü ressam 'nun eserlerinin yer aldığı sergi sanatseverlerden ilgi görüyor. 'nde açılan 'Picasso: Gösteri Sanatı' sergisini ilk 2 haftasında 20 bin kişi ziyaret etti.

ARKAS Sanat Merkezi'nde açılan 'Picasso: Gösteri Sanatı' sergisini ilk 2 haftasında 20 bin kişi ziyaret etti. Picasso'nun gösteri sanatına olan tutkusu çerçevesinde kurgulanan sergide çok yönlü kişiliğiyle farklı bir Picasso tanıtılıyor. "Picasso" projesi kapsamında düzenlenen sergiler serisinde Türkiye'yi, Arkas Sanat Merkezi "Picasso: Gösteri Sanatı" ile temsil ediyor. Sergide Picasso'nun pek çok önemli tablosu, tasarladığı kostümler, eskizler, heykeller yer alıyor. Pazartesi hariç her gün açık olan Arkas Sanat Merkezi perşembe günleri 20.00'ye kadar, diğer günler 10.00- 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Ücretsiz olan sergi 5 Ocak'ta sona erecek.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Picasso kuyruğu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN