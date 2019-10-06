Tren hattına yakın bir noktada balık tutan kişi, trenin çarpması sonucu denize düşerek yaşamını yitirdi. Sağlık ekipleri Angay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Angay'ın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde İZBAN treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti. Mehmet Angay (40) ve arkadaşı tren hattına yakın bir noktada balık tutmaya geldi.
İzmir'de İZBAN treninin çarptığı kişi öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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