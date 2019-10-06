  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir'de İZBAN treninin çarptığı kişi öldü

'de treninin çarptığı kişi öldü

İzmir'de İZBAN treninin çarptığı kişi öldü

06.10.2019, 09:15

Tren hattına yakın bir noktada balık tutan kişi, trenin çarpması sonucu denize düşerek yaşamını yitirdi. Sağlık ekipleri Angay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Angay'ın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti. Mehmet Angay (40) ve arkadaşı tren hattına yakın bir noktada balık tutmaya geldi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de İZBAN treninin çarptığı kişi öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN