Seferihisar’da kirlilik ayıbı! Vatandaşlar Büyükşehir'e seslendi

Seferihisar’ın Akarca Koyu’nda İZSU yüzünden mavi bayrak iptaline neden olan deniz kirliliği devam ediyor. CHP’li Büyükşehir’e çağrı yapan vatandaşlar, “Bu ayıbı temizleyin” diyor

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki ünlü Akarca Koyu'nda kirlilik devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesine ait çevredeki İZSU arıtma tesisinden önce dereye oradan da denize evsel atıklarının boşaltılmaya devam edildiği iddia edildi. Suyun dibine çöken atıklar nedeniyle suyun rengi siyaha döndüğünü ifade eden vatandaşlar, "Önceki yıl mavi bayrağımız İZSU yüzünden kaldırılmıştı. Gördük ki hiçbir çalışma yapılmamış. Kimse çevreciyim diye geçinmesin. Büyükşehir'i göreve davet ediyoruz" dedi. Seferihisar'da denize akan evsel ve fabrika atıkları denizi pisletmeye neden oluyor. Geçtiğimiz mayıs ayında dünyaca ünlü Akarca Koyu'nda yıllarca dalgalanan mavi bayrak, İZSU'ya ait arıtma tesisinde denize verilen evsel atık kaynaklı kirlilikten ötürü iptal edildi. Atıkların deniz suyuna karışmaya devam etmesi mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Kalıcı çözüm isteyen vatandaşlardan Seydi Arslan, "Bu çevre felaketine bir an önce son verin. Bıktık artık bu kirlilikten pis kokudan. Resmen lağım kokuyor. Denize giremez olduk. Defalarda belediyenin kapısını çaldık ama kimse bizimle muhatap olmadı. Eskiden burada çeşitli balık türleriyle birlikte ördekler vardı. Şimdi hepsi hızla yok olmaya başladı. Denizdeki kirlilik nedeniyle kimse yüzmüyor, yüzenlerin ise olası bir hastalığa yakalanması söz konusu. Buraya lağım suları boşaltılıyor, bu nedenle kimse denize giremiyor" dedi. Mustafa Figen Kuter isimli vatandaş ise "Atık suyun denize verildiği bölgede Alman ve İngiliz turistlerin ağırlıklı olarak kaldığı turistik bir otel bulunmakta. Bunun yanı sıra bölgede 200 haneli İZTUR, 100 haneli Sertur, Ar ve Ormancı siteleri gibi çok sayıda site ve kamp yeri bulunmakta. Burada yaşayan insanların hepsi de toplam uzunluğu 4.5 kilometreyi bulan Akarca Koyu'nda denize giriyor. Dolayısı ile tüm bu insanlar yaşanan kirlilikten nasibini alıyor" diye konuştu.

'ÇÖZÜM İÇİN BEKLİYORUZ'

İZTUR Site Başkanı Cevdet Savran, "Yazışmalarımızı hem Seferihisar Belediyesi hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaptık. Eski Seferihisar Belediye Başkanı olan Tunç Soyer zaten konunun tüm detaylarını biliyor. Gerekli girişimlerin yapıldığını biliyoruz. Sahilde bulunan bir otelin yanından verilecek olan derin deşarj ile adanın arka tarafına su aktarılacak. Önümüzdeki aylarda bunun ihalesi yapılacak. İnşallah sorunlarımız çözülecek. Aynı zamanda devamlı sorun çıkaran arıtma sisteminin kapasitesi artırılması lazım" ifadesini kullandı.



Egeli Sabah