İzmir Gıda Çarşısı içindeki Konak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hemen önünde bulunan çöp konteynerine atılan kimyasal madde itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Konteynere köpükle müdahale eden ekipler sonuç alamayınca, kum dökerek yangını söndürdü.
Gıda Çarşısı içindeki Konak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hemen önünde bulunan çöp konteyneri içerisine atılan kimyasal madde nedeniyle yanmaya başladı.
İzmir Gıda Çarşısı'nda, kimyasal madde yangını korkuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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