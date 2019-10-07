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'nda, kimyasal madde yangını korkuttu

İzmir Gıda Çarşısı'nda, kimyasal madde yangını korkuttu

07.10.2019, 17:46 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019,17:56

içindeki Konak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hemen önünde bulunan çöp konteynerine atılan kimyasal madde itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Konteynere köpükle müdahale eden ekipler sonuç alamayınca, kum dökerek yangını söndürdü.

Gıda Çarşısı içindeki Konak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hemen önünde bulunan çöp konteyneri içerisine atılan kimyasal madde nedeniyle yanmaya başladı.

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