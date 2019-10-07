İzmir su kesintisi 7 Ekim Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU 7 Ekim Pazartesi tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. İzmirliler su kesintileri ile ilgili detayları merak ediyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 7 Ekim Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

BAYRAKLI - ADALET, BAYRAKLI, ÇAY, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE, TEPEKULE

07.10.2019 saat 09:45 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.