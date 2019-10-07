  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir su kesintisi 7 Ekim Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

su kesintisi 7 Ekim Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi 7 Ekim Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

07.10.2019, 10:48

'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU 7 Ekim Pazartesi tarihli detaylarını paylaştı. İzmirliler su kesintileri ile ilgili detayları merak ediyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 7 Ekim Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

BAYRAKLI - ADALET, BAYRAKLI, ÇAY, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE, TEPEKULE
07.10.2019 saat 09:45 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir su kesintisi 7 Ekim Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN