İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU 7 Ekim Pazartesi tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. İzmirliler su kesintileri ile ilgili detayları merak ediyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 7 Ekim Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
BAYRAKLI - ADALET, BAYRAKLI, ÇAY, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE, TEPEKULE
07.10.2019 saat 09:45 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
İzmir su kesintisi 7 Ekim Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.