Seferihisar'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Dün gece hareketli anlar yaşandı. İzmir'in Seferihisar ilçesinde iki grup arasında kavga yaşandı. 3 kişiyi bıçaklayarak yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Seferihisar ilçesinin Camikebir Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşen olayda O.Y, yanında bulunan bıçakla Z.B, İ.B. ve B.A'yı yaraladı.

Yaralılardan Z.B, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine diğer iki yaralı ise Necat Hepkon Devlet Hastanesine sevk edildi.

O.Y, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, tedavisi devam eden Z.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.