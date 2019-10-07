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'da : 3 yaralı

Seferihisar'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

07.10.2019, 10:10

Dün gece hareketli anlar yaşandı. 'in ilçesinde iki grup arasında yaşandı. 3 kişiyi bıçaklayarak yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Seferihisar ilçesinin Camikebir Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşen olayda O.Y, yanında bulunan bıçakla Z.B, İ.B. ve B.A'yı yaraladı.

Yaralılardan Z.B, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine diğer iki yaralı ise Necat Hepkon Devlet Hastanesine sevk edildi.

O.Y, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, tedavisi devam eden Z.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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