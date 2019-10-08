Menderes ve Çeşme açıklarında 131 kaçak göçmen yakalandı

Ege'de göçmenlerin umuda yolculuğu devam ediyor. İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçeleri açıklarında durdurulan 3 ayrı lastik botta, toplam 131 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçeleri açıklarında durdurulan 3 ayrı lastik botta, toplam 131 kaçak göçmen yakalandı.



Sahil Güvenlik mobil radarı, cumartesi günü saat 21.40'ta, Menderes ilçesi Özdere açıklarındaki bir lastik botta bir grup göçmen tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibi tarafından durdurulan lastik botta 43'ü Suriye ve 6'sı Filistin uyruklu olmak üzere toplam 49 kaçak yakalandı. 22'si erkek, 9'u kadın ve 18'i çocuk olan grup, kıyıya getirildi.



Pazar günü ise saat 03.48'de, Çeşme ilçesi Uçburun açıklarında lastik botla bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığı ihbarını aldı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu ekibi tarafından durdurulan lastik botta 13'ü Kongo, 9'u Suriye, 5'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 3'ü Sierra Leone Cumhuriyeti, 2'si Mali, 2'si Senegal, 1'i Somali ve 1'i Fildişi Sahili uyruklu olmak üzere toplam 36 göçmen yakalandı. 21'i erkek, 10'u kadın ve 5'i çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi.



Pazar günü Çeşme açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik korveti ekibi, saat 22.00 sıralarında bir lastik bot tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta tamamı Afganistan uyruklu 15'i erkek, 15'i kadın ve 16'sı çocuk toplam 46 göçmen yakalandı. 3 ayrı olayda yakalanan toplam 131 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.