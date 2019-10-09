Cinayete bir soru yol açmış

İzmir Menderes'te yeğeni Mert Efe'yi (22) öldüren, arkadaşı Murat Göyük'ü (32) de silahla ağır yaralayan taksici Aydoğan İlingi (37) tutuklandı. İlingi aralarında çıkan tartışmanın, olaydan 1 ay önce 'Mert, markette mi çalışıyorsun?' diye sormasından kaynaklandığını iddia etti

İzmir Menderes'te yeğeni Mert Efe'yi (22) öldüren, arkadaşı Murat Göyük'ü (32) de silahla ağır yaralayan taksici Aydoğan İlingi (37) tutuklandı. Aralarında çıkan tartışmanın, olaydan 1 ay önce 'Mert, markette mi çalışıyorsun?' diye sormasından kaynaklandığını iddia eden İlingi, "Murat başıma şişe ile vurup, arabayla beni ezmeye çalıştı. Mert de kemerle üzerime geliyordu. Kendimi korumak için ayaklarına ateş ettim. Öldürme niyetim yoktu, pişmanım" dedi. 4 Ekim akşamı Büyükşehir Belediyesi Eshot Genel Müdürlüğü'nde çalışan Murat Göyük ile olay günü restoranda yemek yiyip alkol alan taksici Aydoğan İlingi, dönüşte saat 21.00'de Cüneytbey'deki marketin önünde Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan yeğeni Mert Efe ile karşılaştı. Efe'yi de yanlarına alan ikili Dereköy Suyolu mevkiinde alkol alırken, aralarında tartışma çıktı. İlingi, belinden çıkardığı ruhsatsız tabanca ile Mert Efe'yi öldürürken, Murat Göyük'ü de ağır yaraladı. Şüpheli Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.



'MARKETTE Mİ ÇALIŞIYORSUN'



İlingi ifadesinde, "Suyolu mevkiine gittiğimizde olay yerinde Mert'in ve Murat'ın akrabaları da vardı. Marketten alkol almaya gittim. Döndüğümde, bir ay önce 'Sen markette mi çalışıyorsun?' diye sorduğum Mert, bana 'Sen geçen gün bana niye terbiyesizlik yaptın? Neden bakkalda çalıştığımı soruyorsun, adresimi mi araştırıyorsun' diyerek 3 çocuk annesi eşime küfür etmeye başladı" dedi.