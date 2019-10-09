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'da gazete ilanıyla müşteri arayan 'cinci hoca'ya gözaltı

İzmir Torbalı'da gazete ilanıyla müşteri arayan 'cinci hoca'ya gözaltı

09.10.2019, 18:38

'in ilçesinde, yerel gazeteye büyü bozduğunu, eşler arasındaki muhabbeti geliştirdiğini, nazar kaldırma ve cin musallatı alma gibi işlemleri yaptığını belirten bir ilan verip, röportaj yapan 'cinci hoca'  Mustafa K., polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ilçesinde yayımlanan bir yerel gazede, geçen 7 Ekim'de, büyü bozduğunu, eşler arasındaki muhabbeti geliştirdiğini, nazar kaldırma ve cin musallatı alma gibi işlemleri yaptığını ileri süren Mustafa K. ile ilgili bir ilan ve röportaja yer verildi.

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