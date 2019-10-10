25 muhtar dilekçeyle Çeşme’ye doktor istedi

İzmir Çeşme’de Alper Çizgenakat Hastanesi’nin göz, nöroloji, dahiliye, kardiyoloji, göğüs, fizik tedavi ve kadın doğum bölümlerine doktor atanması için, muhtarlar ortak dilekçe hazırladı

İzmir Çeşme'de 25 mahalle muhtarı, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nin eksik olan bölüm doktorlarının atanması için ortak dilekçe hazırladı. Dilekçenin Sağlık Bakanlığı, İzmir Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve Çeşme Kaymakamlığı'na göndereileceği öğrenildi. 25 muhtarın imzaladığı dilekçede, "İzmir Çeşme'de bulunan Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde doktorların eksikliği, ilçemiz için büyük bir mağduriyet haline gelmiştir. Çeşme halkı farklı hastanelere gitmek zorunda kalıyor. Nüfusun yazın 1 buçuk milyona çıktığı Çeşme'de hastanenin büyük ve lüks bir altyapısı var. Çeşme'nin mağduriyetinin giderilmesini arz ederiz. Eksik bölüm doktorları; göz, nöroloji, dahiliye, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, fizik tedavi, anestezi uzmanı ve kadın doğum" ifadelerine yer verildi.





OĞLUM TEDAVİ OLAMADI



İmza toplama düşüncesinin kendisinden çıktığını açıklayan Ardıç Mahallesi Muhtarı Güven Köstekçi, "Oğlumu hastaneye, randevu alarak göz doktoruna götürdüm. Sıra alacağım sırada göz doktorunun olmadığını söylediler. Randevu verdiklerini söyledim. Doktorun bir aydır olmadığını ve birçok hastanın gelip, geri dönmek zorunda kaldığını belirttiler. Oğlum hem tedavi olamadı hem okuluna gidemedi. Ben de başhekime çıkarak hangi bölüm doktorlarının eksik olduğunu sordum. Bu kadar eksiğin olması beni çok şaşırttı. Böylece tüm muhtarların imzasıyla dilekçe hazırladık" dedi.