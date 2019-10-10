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'tan, 'nin 'deki Pınarbaşı tesislerine ziyaret

Bakan Varank'tan, BMC'nin İzmir'deki Pınarbaşı tesislerine ziyaret

10.10.2019, 10:26

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'nin Pınarbaşı tesislerinde elektrikli otobüs Neocity ve zırhlı araç Amazon'u test etti.

Bakan Mustafa Varank, programı kapsamında BMC'nin Pınarbaşı Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. Burada BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk tarafından bilgilendirilen , firma tarafından üretilmiş tam elektrikli otobüs Neocitiy'i kullandı. Daha sonra üretim hattını ziyaret eden Varank, uzak kumanda sistemli çok amaçlı zırhlı araç Amazon'u da test etti.

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