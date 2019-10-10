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Doğa tarihine yolculuk

Doğa tarihine yolculuk
Giriş Tarihi: 10.10.2019

’de Tabiat Tarihi Müzesi, ziyaretçilerini binlerce yıl geçmişe götüren dinozor iskeleti, fosiller, hayvan kemikleri ve kafatasları gibi 10 bin obje ile büyük ilgi görüyor

İzmir'de 'nde 46 yıldır hizmet veren Tabiat Tarihi Müzesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, ilkokuldan üniversiteye birçok öğrenciye tabiat tarihini yaşayarak öğretmeye devam ediyor.

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