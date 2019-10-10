İzmir'de su kesintisi 10 Ekim Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından merakla araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı. İZSU'nun duyurusuna göre İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İşte 10 Ekim Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU 10 Ekim Perşembe tarihli İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmir'de bugün kimi ilçelerde 3 saati bulan su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 10 Ekim Perşembe İzmir su kesintisi duyurusu... İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? ALİAĞA - KÜLTÜR, KURTULUŞ

10.10.2019 saat 09:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. BORNOVA - SERİNTEPE, ZAFER, MERİÇ, KARACAOĞLAN

10.10.2019 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. BORNOVA - EVKA 3

10.10.2019 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. ÇEŞME ALAÇATI

10.10.2019 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.