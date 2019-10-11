İşte CHP’nin belediyeciliği

Türkiye’de çeşitli ürün ve hizmetlere yapılan en küçük zamda ortalığı ayağa kaldıran CHP’nin kendisi zam rekoru kırdı. CHP’li Bornova Belediyesi, ilçedeki işyeri açma başvuru harcı ve ruhsat ücretlerinde yüzde 1500’e varan oranlarda zam yaptı

İzmir Bornova Belediye Meclisi'nde skandal bir zam kararı onaylandı. AK Parti'nin "Bu zamlarla belediye işletme açacak esnafa adeta ortak oluyor" diyerek karşı çıktığı zamlar, CHP ve İP'lilerin oylarıyla kabul edildi. CHP'li Belediye Başkanı Mustafa İduğ, zamları 'küçük esnafı kapsamıyor' şeklinde savunurken, bunun da doğru olmadığı görüldü. Çünkü ilçede bir çay ocağı açmak için alınan ücret bile 2020 yılından itibaren 222 liradan bin 500 liraya yükseltildi.



HAMAMA GİREN TERLER



En fazla zam sauna ve hamam açacaklar için yapıldı. Buna göre 2019'da sauna ve hamam açacaklar başvuru harcı ve ruhsat ücreti 433 lira öderken, bu rakam 2020'de yüzde bin 500'ü aşan bir zamla 6 bin 700 liraya yükseltildi. Tiyatro, sinema, düğün salonu açacak kişiler 2019'da başvurduklarında 974 TL, 2020'de başvurduklarında 6 bin 600 lira ödeyecek. Lokanta, kafeterya, hamburger, pizzacı, pastane, kahvehane, oyun yeri, internet salonu, berber, kuaför açacaklar da zamlı tarifeden nasibini alacak.

14 BİN LİRAYA VARAN ÜCRETLER



Buna göre bu kategoride 1. sınıf işletme açacakların ödeyeceği ücret 412 liradan 2 bin liraya, 2. sınıf işletmeler 320 liradan bin 500 liraya ve 3. sınıf işletmeler de 222 liradan bin 400 liraya yükseldi. Çay ocağı, sınıfsız her türlü işyeri, büfe, şans oyunları bayii, çay ocağı için alınan ücretler de 222 liradan bin 500 liraya çıkarıldı. Süpermarket açacaklardan alınan ücret bin 82 liradan 6 bin liraya, hipermarket açacaklardan alınacak ücret de 2 bin 704 liradan 7 bin liraya fırladı. Döviz bürosu açmak için de artık 14 bin lira alınacağı bildirildi.



'HİÇBİR VERİYLE AÇIKLANAMAZ'



Bornova Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Fatih Taştan, yapılan zamların büyük bir adaletsizlik olduğunu vurguladı. "Bu zamlar hangi ekonomik veriye göre yapıldı?" diyen Taştan, "Bu zamlar, ne enflasyon, ne dövizdeki artış ne de başka bir ekonomik veriye göre açıklanamaz. Küçük esnafı kapsamadığı da doğru değil. Gayet de kapsıyor" dedi. Zam yapılırken ortaya çıkan çarpıklıkların da dikkat çektiğini ifade eden Taştan, "Buna göre canlı müzik yapan işletmelerin ruhsat harcı 587 liradan bin 500 liraya çıkarılırken, çay ocağı açacaklardan alınacak para da 222 liradan bin 500 liraya yükseldi. Bu zamlar kendi içerisinde de adaletsiz" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ