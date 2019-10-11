Şehrin stresinden hobi bahçeleriyle kurtuluyorlar

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak mevkisi, büyükşehir kargaşasından uzaklaşmak isteyen kişilerin hobi bahçelerine ev sahipliği yapıyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak mevkisi, büyükşehir kargaşasından uzaklaşmak isteyen kişilerin hobi bahçelerine ev sahipliği yapıyor. Şehre yakın ama şehrin gürültüsünden uzak yerlerde tarla ve bahçe işleri ile uğraşmak isteyenler, haftanın birkaç günü ziyaret ettikleri hobi bahçeleri sayesinde doğal sebze ve meyve üreterek sağlıklı beslenmenin keyfini yaşıyor. Çelik kapı imalatı işiyle uğraşan Übeyit Gültepe de (42) 1,5 yıl önce sahip olduğu hobi bahçesinde doğal ürün yetiştiriyor. Evli ve 3 çocuk babası Gültepe, işinden fırsat buldukça hobi bahçesine geldiğini belirterek, "Toprakla uğraşma merakım vardı. Pazarda olan tüm sebzeleri kendim yetiştiriyorum" dedi. Gayrimenkul danışmanı Yunus Emre Kaya da, bahçesinde 150 tavuk, 6 horoz, 2 kaz ve 8 hindi besliyor.