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Yoldaki çökükler vatandaşları korkuttu

Yoldaki çökükler vatandaşları korkuttu
Giriş Tarihi: 11.10.2019

'in Karabağlar ilçesi 'nde çöken yol, sürücülerin yanı sıra vatandaşların da panik olmasına neden oldu.

İzmir'in Karabağlar ilçesi Esenyalı Mahallesi'nde çöken yol, sürücülerin yanı sıra vatandaşların da panik olmasına neden oldu. Bir sabah uyandıklarında yolun çöktüğünü gördüklerini söyleyen vatandaşlar, "Her gün onlarca aracın geçtiği yolda iki büyük çökme meydana gelmiş. Yaya olarak dahi geçerken panik olduk. Araçla geçemiyoruz. Araçla geçerken çökmesi büyük bir kazaya neden olabilir. Can güvenliğimiz yok. Yetkilileri aramamıza rağmen ilgilenilmedi. Belediyenin ilgilenmesi gerekiyor. Bir an önce onarılmasını istiyoruz" diye konuştular.

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