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su kesintisi 12 Ekim Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi 12 Ekim Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

12.10.2019, 13:52

'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından araştırılıyor. İZSU 12 Ekim Cumartesi tarihli İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi duyurusu...

ALİAĞA ÇALTILIDERE
12.10.2019 saat 13:45 ile 18:45 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

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