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'de bacağı çöp öğütücü makineye sıkışan kişi için ekipler seferber oldu

İzmir'de bacağı çöp öğütücü makineye sıkışan kişi için ekipler seferber oldu

12.10.2019, 16:05

’in Gaziemir ilçesinde, bacağı çöp öğütücü makineye sıkışan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Müdahalenin ardından yaralı işçi 112 acil servis ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah 10.00 sıralarında Gaziemir ilçesi Zafer Mahallesi'nde bulunan bir atık dönüşüm merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işçinin bacağı kazayla çöp öğütücü makineye sıkıştı. Olayı gören iş arkadaşları, hemen durumu itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine Gaziemir itfaiyesine bağlı ekipler, hemen duruma müdahale etti. Ekipler, şahsın sıkışan bacağını kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.



Yaklaşık 20 dakika süren uğraş sonucu bacağı kurtarılan işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde sağlık ekipleri yaptı. Müdahalenin ardından yaralı işçi 112 acil servis ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

İHA

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