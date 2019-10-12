  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Kılıç, parklara zarar verenlere tepkili

Kılıç, parklara zarar verenlere tepkili

Kılıç, parklara zarar verenlere tepkili
Giriş Tarihi: 12.10.2019

Buca'da sorunları yerinde tespit eden Belediye Başkanı , kentteki park ve bahçelere zarar verilmesine tepki gösterdi. Erhan Kılıç yenilenen Parkı'nın harap hale geldiğini görünce şaşkına döndü

Buca'da sorunları yerinde tespit eden Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kentteki park ve bahçelere zarar verilmesine tepki gösterdi. Yenilenen Nazım Hikmet Parkı'nın harap hale geldiğini görünce şaşkına dönen Kılıç, parktaki gençlerle sohbet ederek mahallenin malına sahip çıkma çağrısı yaptı. Kılıç, Yenigün mahallesine ziyaretinde, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce yeni konumlandırılan çöp konteynerleri ve kısa süre önce yenilenen Nazım Hikmet Parkı'nın halini görünce şoke oldu. Başkan, vatandaşlar mahallesine sahip çıkmalı" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kılıç, parklara zarar verenlere tepkili haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN