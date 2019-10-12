Kılıç, parklara zarar verenlere tepkili

Buca'da sorunları yerinde tespit eden Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kentteki park ve bahçelere zarar verilmesine tepki gösterdi. Erhan Kılıç yenilenen Nazım Hikmet Parkı'nın harap hale geldiğini görünce şaşkına döndü

Buca'da sorunları yerinde tespit eden Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kentteki park ve bahçelere zarar verilmesine tepki gösterdi. Yenilenen Nazım Hikmet Parkı'nın harap hale geldiğini görünce şaşkına dönen Kılıç, parktaki gençlerle sohbet ederek mahallenin malına sahip çıkma çağrısı yaptı. Kılıç, Yenigün mahallesine ziyaretinde, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce yeni konumlandırılan çöp konteynerleri ve kısa süre önce yenilenen Nazım Hikmet Parkı'nın halini görünce şoke oldu. Başkan, vatandaşlar mahallesine sahip çıkmalı" dedi.