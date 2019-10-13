Ödemişli vatandaşlar Büyükşehir’e tepkili

Ödemiş'e bağlı Gölcük Mahallesinin yol ayırımından Ardıcak Mahallesine kadar olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ihaleyle soğuk asfalt çalışması yapılan yolun büyük bir bölümünün bozulması ve bazı mevkilerin tehlikeli hale gelmesi, mahalle sakinlerini adeta çileden çıkardı.

Ödemiş'e bağlı Gölcük Mahallesinin yol ayırımından Ardıcak Mahallesine kadar olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ihaleyle soğuk asfalt çalışması yapılan yolun büyük bir bölümünün bozulması ve bazı mevkilerin tehlikeli hale gelmesi, mahalle sakinlerini adeta çileden çıkardı. Ödemiş Çiftçi Malları Koruma Başkanı Ali Bozkan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan soğuk asfalt çalışmalarının kısa zamanda bozulduğunu ifade ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız bu yolun yapılacağını söyledi. Bu yolun ne yapıldığı var, ne de tamir edildiği var. Bir an önce yapılmasını istiyoruz" diyerek vatandaşlar tepki gösterdi.