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Bayraklı’da çöp tankı engeli

Bayraklı’da çöp tankı engeli
Giriş Tarihi: 15.10.2019

'da yaşayan , sokaktaki engellerden şikayetçi. 7 yıldır kullanan Aydın, en büyük sorununun sokaktaki engeller olduğunu söyledi.

İzmir Bayraklı'da yaşayan engelli vatandaş Hakan Aydın, sokaktaki engellerden şikayetçi. Aydın'ın sağ bacağı, 7 yıl önce yumuşak doku tümörü nedeniyle kesildi. 7 yıldır tekerlekli sandalye kullanan Aydın, en büyük sorununun sokaktaki engeller olduğunu söyledi. Çöp tankları nedeniyle hayatını tehlikeye atarak yola inmek zorunda kaldığını anlatan Hakan Aydın, "Belediyenin kaldırımın ortasına gömdüğü çöp tanklarından tekerlekli sandalyeyle geçme imkanı yok. Yola inmek zorunda kalıyoruz. Ancak yollar bizim için tehlikeli. Bayraklı'da yaşayan yaklaşık 4 bin engelli vatandaştan 1500'ü tekerlekli sandalyeye mahkum. Kaldırımlar kabusumuz oldu" diye konuştu.

ÇOCUKLARA DA TEHLİKELİ

Bayraklı'da oturan emekli Hamdi Sayımcı (70) ise aynı sorunun bisiklet kullananları ve özellikle de çocukları etkilediğini belirteti. Sayımcı, "Bu çöpler doldur-boşalt işlemi için verimli olabilir ama vatandaşlar amacına uygun kullanmıyor. Çöpleri kenarlara bırakıyorlar. Kamyon gelene kadar yine koku oluşuyor. Çocuklar da bu çöp tankları nedeniyle bisiklet sürerken düşüyor" dedi. Adalet Mahallesi sakinlerinden Barış Sevimli de, "Bu sorunların en kısa sürede düzeltilmesini ve kaldırımların engellilerin ulaşımına uygun hale getirilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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