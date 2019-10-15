“Bostanlı’ya yakışmıyor”

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı semtinde bulunan derenin pislik içinde olması vatandaşların tepkisine neden oldu. Derenin içinde sürekli çöp biriktiğine dikkat çeken çevre sakinleri, "Buranın komple elden geçirilmesi gerekiyor" dediler.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı semtinde bulunan derenin pislik içinde olması vatandaşların tepkisine neden oldu. Derenin içinde sürekli çöp biriktiğine dikkat çeken çevre sakinleri, "İnsanlar duyarsızca çöplerini dereye atıyor. Belediye de temizlemiyor. Biz gördüğümüz zaman uyarıyoruz. Buranın komple elden geçirilmesi gerekiyor" dediler.



HİÇ İLGİLENMEDİLER



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına dereyi temizlemeleri için şikayette bulunduklarını da dile getiren vatandaşlar, "Hiç bizimle ilgilenmediler. Sizin aracılığınızla da sesimizi duyurmak istiyoruz. Artık burası için gerekeni yapmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandılar.