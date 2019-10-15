İzmir'in akciğerleri, rantçılar tarafından yok ediliyor

İzmir'de, geniş ormanlığa sahip olan ve 'kentin akciğerleri' olarak adlandırılan Buca ilçesinin Kaynaklar bölgesi, rantçılar tarafından kullanılmaya başlandı. Bölgede bazı kişilerce hazine arazileri üzerindeki yüzyıllık çamlar kesiliyor, ağaçtan arındırılan bölgeler ya hobi bahçesine dönüştürülüyor ya da arazi üzerine ev yapılıyor. Muhtarlar, Çiftçi Malları Koruma Meclis Başkanlığı ve jandarma ile doğaseverlerin mücadelesi, zaman zaman yetersiz kalıyor.