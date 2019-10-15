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açılıyor

Kültürpark Üretici Pazarı açılıyor
Giriş Tarihi: 15.10.2019

'de bu yıl üçüncüsü düzenlenecek ile birlikte ikinci üretici pazarı da açılıyor. girişinde kurulacak

İzmir'de bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Tarım Festivali ile birlikte ikinci üretici pazarı da açılıyor. Kültürpark Lozan Kapısı girişinde kurulacak ve her Çarşamba günü İzmir'in dört bir yanından gelen köylü ve çiftçiyi kentliyle aracısız buluşturacak üretici pazarı için kentin 6 farklı noktasından servis hizmeti de sunulacak. İzmir Tarım Festivali, 16 Ekim Çarşamba günü 12.00'de Gündoğdu Meydanı'ndan hareket edecek renkli kortejle başlayacak. 27 farklı ilçeden katılan tarımsal kalkınma kooperatifleri, kadın üretici birlikleri ve yüzlerce üreticinin ev ve el işi yöresel ürünlerini sergileyeceği pazarda gün boyu ikram, oyun, dikim ve halk oyunları gösterileri ve konserler düzenlenecek.

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