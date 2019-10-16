Anaokulunun etrafı çöplerle çevrili

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Özden-Gülbin Koca Anaokulu önünde bulunan çöp konteynerlerine velilerden tepki geldi.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Özden- Gülbin Koca Anaokulu önünde bulunan çöp konteynerlerine velilerden tepki geldi. Okulun duvarına yaslanmış dört tane konteyner olduğuna dikkat çeken veliler, "Bu görüntü İzmir gibi bir yere yakışmıyor. Çocuklarımızın sağlığından endişe ediyoruz. Biriken çöpler böceklerin artmasına sebep oluyor ve mikrop saçıyor.



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Ayrıca zamanında da toplanmıyor ve konteynerlerin etrafı da sürekli çöp oluyor" diye konuştular. Henüz anaokulunda olan çocukların bu pisliğe maruz kaldığını ifade eden çevre sakinleri, "Yetkililerden defalarca bu çöp konteynerlerinin yerinin değiştirilmesini istedik. Ancak bizimle ilgilenen olmadı. Burada çocuklarımızın sağlığı söz konusu, fakat yetkililer görmezden geliyor. Bir an önce sorunumuzu çözmelerini istiyoruz" dedi.