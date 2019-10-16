İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktora jiletli saldırı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Fizik Tedavi Bölümü'nde görevli Asistan Dr. Kadir Songür, bir hafta önce ilaç yazdığı Bayram K. tarafından, jiletle boğazından yaralandı. Çalıştığı hastanede tedaviye alınan Songür'ün hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.