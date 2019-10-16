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Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktora jiletli saldırı

İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktora jiletli saldırı

16.10.2019, 17:56

() Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Fizik Tedavi Bölümü'nde görevli Asistan Dr. Kadir Songür, bir hafta önce ilaç yazdığı Bayram K. tarafından, jiletle boğazından yaralandı. Çalıştığı hastanede tedaviye alınan Songür'ün hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, Hastanesi Fizik Tedavi Bölümü'nde meydana geldi.

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