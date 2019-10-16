  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir Aliağa'da kamyon ve tır kafa kafaya çarpıştı

'da kamyon ve tır kafa kafaya çarpıştı

İzmir Aliağa'da kamyon ve tır kafa kafaya çarpıştı

16.10.2019, 17:31

’in Aliağa ilçesinde, kamyonla tırın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada Nizamettin Sevinç hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

, öğle sıralarında Aliağa ilçesi Aşağışakran Mahallesi'nde bir taş ocağı yakınlarında meydana geldi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir Aliağa'da kamyon ve tır kafa kafaya çarpıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN