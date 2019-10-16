İzmir’in Aliağa ilçesinde, kamyonla tırın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada Nizamettin Sevinç hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.
Kaza, öğle sıralarında Aliağa ilçesi Aşağışakran Mahallesi'nde bir taş ocağı yakınlarında meydana geldi.
İzmir Aliağa'da kamyon ve tır kafa kafaya çarpıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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