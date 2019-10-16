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'de Menemen-Otogar hattında görevli minibüs şoförü intihara kalkıştı

İzmir'de Menemen-Otogar hattında görevli minibüs şoförü intihara kalkıştı

16.10.2019, 17:07

'de, Menemen-Otogar hattında görevli minibüs şoförü Harun G., ceza puanını doldurduğu gerekçesiyle 4'üncü kez ehliyetine el konulunca intihara kalkıştı. Polisin Harun G.'yi etkisiz hale getirip, hakkında işlem yapmasının ardından, minibüsteki yolcular Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak teşekkür etti.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ve trafik ekipleri, hem trafikteki diğer sürücülerden hem de yolculardan gelen yoğun şikayet üzerine, 35 M 9398 plakalı, Menemen- Otogar hattında görevli minibüsün şoförü Harun G.'yi, Anadolu Caddesi'nde, yolun ortasında yolcu indirirken durdurdu. Trafik ekiplerinin işlem uyguladığı ve ceza puanını doldurduğu gerekçesiyle 4'üncü kez ehliyetine el koyduğu Harun G., yakındaki üst geçide çıkıp, intihara kalkıştı. Polisin etkisiz hale getirdiği Harun G., emniyete götürüldü.

Minibüsteki yolcular, trafikte hem yolcuların hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attığını söyledikleri Harun G.'ye işlem uygulayan Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak, teşekkürlerini iletti.

DHA

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