‘Pazar günü kapalı kafe olur mu!’

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Kent Kafe'nin (Menaş) Pazar günleri kapalı olması vatandaşları isyan ettirdi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Kent Kafe'nin (Menaş) Pazar günleri kapalı olması vatandaşları isyan ettirdi. Karşıyaka Belediyesi'nin işletmesinde olan kafenin en yoğun talebin olduğu Pazar günü kapatılmasına tepki gösteren vatandaşlar, "Hafta içi günlerde çoğu kişi çalıştığı için kafeye gitme oranı da çok az oluyor. Pazar günü tatil günümüzde çıkıp bir hava alalım dediğimizde ise kafenin kapalı olduğunu gördük. Çok saçma bir uygulama. Pazar günü kapalı kafeyi ne yapalım! Görevlilerden bu konuya bir çözüm getirmelerini istiyoruz" diye konuştu.