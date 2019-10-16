Soyer’e CV verme yarışı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer idaresinde gerçekleşti. Oturuma katılan işsiz gençler, meclis sonunda Başkan Soyer'in yanına giderek öz geçmişlerini (CV) verme yarışına girdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer idaresinde gerçekleşti. Oturuma katılan işsiz gençler, meclis sonunda Başkan Soyer'in yanına giderek öz geçmişlerini (CV) verme yarışına girdi. Gençler ellerinde CV'leriyle seslerini duyurmaya uğraşırken, Başkan Soyer'in de tek tek ilgilenmeye çalıştığı görüldü. Mecliste Harmandalı Katı Atık Tesisi'nin 28 Ekim'de açılacağı belirtilirken, Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamaları da yapıldı.



TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ

AK Parti Grubu tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın girişimleriyle tanıtımı yapılan 'Sıfır Katı Atık' projesinin arama konferansları kapsamına alınması teklif edilirken, AK Partililer bu projenin İzmir'de dikkate alınmasını temenni ettiklerini vurguladı. Bunun üzerine Soyer, "Ben de sizden bir şey temenni ediyorum. Siz de cumartesi günü yaptığımız temizlik seferberliğine katılın. Arama konferansları devam edecek" dedi.