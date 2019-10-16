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Topraktan çıkartılan " iskeleti" hem sergilenecek hem incelenecek

Topraktan çıkartılan yunus iskeleti hem sergilenecek hem incelenecek

16.10.2019, 12:20

İzmir'in ilçesinde 5 yıl önce ölü bulunan ve (EÜ) Botanik Bahçesi Herbaryum Uygulama ve bahçesine gömülen şişe burunlu yunusun iskeletinin, sergilemek ve incelemek üzere topraktan çıkarıldığı bildirildi.

Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tümel Tansu Kaya koordinatörlüğünde gerçekleştirilen iskeletin topraktan çıkarma çalışmalarına öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

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