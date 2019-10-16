İzmir'in Çeşme ilçesinde 5 yıl önce ölü bulunan ve Ege Üniversitesi (EÜ) Botanik Bahçesi Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi bahçesine gömülen şişe burunlu yunusun iskeletinin, sergilemek ve incelemek üzere topraktan çıkarıldığı bildirildi.
Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tümel Tansu Kaya koordinatörlüğünde gerçekleştirilen iskeletin topraktan çıkarma çalışmalarına öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Topraktan çıkartılan "yunus iskeleti" hem sergilenecek hem incelenecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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