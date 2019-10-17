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Eş Genel Başkanı 'ye 'de protesto!

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye İzmir'de protesto!

17.10.2019, 18:59 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019,19:00

Partisinin İl Başkanlığı önünde izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen Eş Genel Başkanı ve HDP'li milletvekillerine bazı vatandaşlar slogan atarak tepki gösterdi.

Alınan bilgiye göre, Şair Eşref Bulvarı'ndaki HDP İzmir İl Binası önünde Sezai Temelli, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, Murat Çepni ve partililer basın açıklaması yapmak istedi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri basın açıklamasına izinsiz olduğu gerekçesiyle izin vermedi.



"ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ"

Öte yandan Temelli ve HDP'li milletvekillerini gören bazı vatandaşlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye slogan attı.

Geniş güvenlik önlemi alan ekipler, tepki gösteren vatandaşları uzaklaştırdı.

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