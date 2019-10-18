İzmir'de su kesintisi 18 Ekim Cuma! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından merakla araştırılıyor. İZSU 18 Ekim Cuma tarihli İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmir'de bugün hangi ilçelerde sular kesik olacak? İzmir'de sular saat kaçta gelecek? İşte 18 Ekim Cuma İzmir su kesintisi duyurusu...

BORNOVA GAZİ OSMAN PAŞA, BARBAROS

18.10.2019 saat 09:35 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.