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’in ikinci üretici pazarı açıldı

İzmir’in ikinci üretici pazarı açıldı
Giriş Tarihi: 18.10.2019

'de üretici ve tüketiciyi aracısız buluşturan üretici pazarlarının ikincisi dün açıldı. 'ta açılan üretici pazarı açılışı öncesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'nin kortej yürüyüşü de yapıldı.

İzmir'de üretici ve tüketiciyi aracısız buluşturan üretici pazarlarının ikincisi dün açıldı. Kadifekale'den sonra İzmir'in Alsancak semtindeki Kültürpark'ta açılan üretici pazarı açılışı öncesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen İzmir Tarım Festivali'nin kortej yürüyüşü de yapıldı. Festival yürüyüşü sonunda Kültürpark Üretici Pazarı'na gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kooperatiflerin tezgahlarını gezdi.

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