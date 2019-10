İzmirliler ulaşım zammına tepkili

İzmir’de 1 Kasım’dan itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre tam bilet ücreti 3 lira 56 kuruşa yükselirken, vatandaşlar, “Biz indirim beklerken bu zam olmadı. Yanlış karardan dönülsün” dedi

İzmir'de ulaşıma yapılan zam, vatandaşın tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, "3 lira zaten fazlaydı. 3 lira 56 kuruş çok çok fazla. Ulaşıma zam değil, indirim yapılmalı. Yılbaşında da tekrar bir zam yapılır. Böyle nereye kadar vatandaşa yüklenecekler" diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ulaşıma yüzde 18.6 oranında zam yaptı. 1 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre tam bilet ücreti 3 lira 56 kuruşa, öğretmen bileti 3 liraya, 60 yaş biletleri 3 liraya çıktı, öğrenci biletlerinde ise indirime gidildi ve yeni biniş ücreti 1 lira 64 kuruş oldu. Yeni tarifelere tepki gösteren İzmirliler zammın geri çekilmesini istedi.



Gürkan Yankı: Her gün iki kez toplu taşımayı kullanıyoruz. 3 lira da fazlaydı. 3. 56 lira çok çok fazla. Ulaşım için ayırdığımız bütçe ayda en az 215 lira olacak. Zaten maaşlarımız ne kadar ki. Ulaşım bedeli en azından makul fiyatlara çekilmeli. İşler yolunda gitmediği an vatandaştan alınan paraya zam yapılıyor. İdeal olandan her geçen gün uzaklaşıyoruz.



Sabahat Han: Ulaşıma yapılan zam gerçekten çok fazla. Sadece evden çıkmak ve bir yerden bir yere gitmek için günde 8 lira veriyoruz. Ve sürekli zam gelmeye devam ediyor. Geçinmek oldukça zor hale geldi. Biz indirim beklerken sürekli zam geliyor. Vatandaşın cebi düşünülmüyor.



Ali Karaman: Her gün Bornova- Konak arasında toplu taşımayı kullanıyorum. Asgari ücretle geçinen insanlar için oldukça fazla bir zam. Kaşıkla verdiklerini kepçeyle alıyorlar. Hani ücretsiz olacaktı? Ücretsiz olmasını beklerken zam geldi.



Sabriye Sarı: Maaşımızın çoğunu yola veriyoruz. Zam üstüne zam geliyor. Geçinmemiz her geçen gün çok zor hale geliyor. Toplu ulaşım aslında ücretsiz olmalı. Fakat ücretsiz olmasını bir kenara bırakalım hala zam geliyor. Yetkililerden zam kararından vazgeçmelerini istiyoruz.



Yasemin Yılmaz: Hiçbir şey yapmadan adım atmak günde 10 lirayı buluyor. E biz hiçbir şey yemeyelim içmeyelim. Suya zam, ulaşıma zam... Nasıl geçinilecek onu söyleyen yok. Neler oluyor bilmiyoruz ama faturası hep vatandaşın cebine kesiliyor. Zam kararına onay verenlerin hangisi toplu taşımaya biniyor?

NİDA ALADAĞ