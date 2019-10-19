Hayalet okul!

Ege Üniversitesi'nde bir yüksekokulun atıl durumda olduğu ortaya çıktı. Ödemiş Sağlık Yüksek Okulu'nda 2016-2017 öğretim yılında 4 öğrenci, 2017-2018 öğretim yılında sadece 1 öğrenci yer alırken, 2018-2019 öğretim yılında ise hiç öğrenci kayıt olmadı.

Ege Üniversitesi'nde bir yüksekokulun atıl durumda olduğu ortaya çıktı. Ödemiş Sağlık Yüksek Okulu'nda 2016-2017 öğretim yılında 4 öğrenci, 2017-2018 öğretim yılında sadece 1 öğrenci yer alırken, 2018-2019 öğretim yılında ise hiç öğrenci kaydolmadı. Hiç öğrencisi bulunmayan bu yüksekokulda 4 idari personelin görev yaptığı ve 2018 yılı sonuna kadar personelin giderleriyle binanın cari giderleri kapsamında bütçeden harcama yapıldığı Sayıştay tarafından tespit edildi. Sayıştay raporunda "Fiilen atıl duruma gelen yüksekokulun kapatılmaması ve cari giderlerinin ödenmesine devam edilmesinin, kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılmamasına ve dolayısıyla kamu zararına yol açmakta olduğu değerlendirilmiştir" dendi. Sayıştay'ın geçen yıl da üniversiteyi bu konuda uyardığı raporda yer aldı. Ancak İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulunun halen çalıştığı vurgulandı.