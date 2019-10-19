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'de su kesintisi 19 Ekim Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi 19 Ekim Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

19.10.2019, 09:54

'de su kesintileri yaşanıyor. İzmirliler suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İZSU su kesintisi ile ilgili detayları paylaştı. Peki bugün İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi detayları...

KARŞIYAKA BAHÇELİEVLER, BAHARİYE
19.10.2019 saat 09:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA CUMHURİYET, İNÖNÜ
19.10.2019 saat 09:15 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

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